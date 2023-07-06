İmamoğlu'na pazarda sert tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı?" | Video
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim bayrağı açan Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde bir İstanbullunun 'Hani her şey çok güzel olacaktı, her şeye zam yaptınız' çıkışıyla zor anlar yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
İmamoğlu'na pazarda sert tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı?" | Video 06.07.2023 | 11:50
06:15
Memura rekor zam! İşte meslek meslek yeni maaşlar | Video 06.07.2023 | 09:19
04:28
İkinci el araç fiyatlarına düzenleme! Bakanlık düğmeye bastı | Video 06.07.2023 | 09:20
01:57
01:58
00:29
Almanya’da şiddetli fırtına: 1 ölü | Video 05.07.2023 | 22:47
01:09
01:34
Kaza sonrası silahlar konuştu: 1 yaralı | Video 05.07.2023 | 22:11
01:25
Çorum’daki oto hırsızı yakalandı | Video 05.07.2023 | 18:09
01:27
Kara Kuvvetlerine, 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi | Video 05.07.2023 | 13:20
00:19
İstanbul Valiliği'nden flaş nargile kararı | Video 05.07.2023 | 13:18
00:28
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.07.2023 | 12:15
19:25
Kato’nun altı petrol denizi! Cudi ve Gabar'ı katlıyor | Video 05.07.2023 | 10:59
02:53
01:05
08:30
04:25
Mahmut Övür | Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan! 04.07.2023 | 15:33
03:03
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu sana acır mı? 04.07.2023 | 15:29
00:28
Son Dakika: Bestler-Dereler'de teröristlere darbe | Video 04.07.2023 | 14:16
14:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video 04.07.2023 | 13:09