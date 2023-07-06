İmamoğlu'na pazarda sert tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı?" | Video

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim bayrağı açan Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde bir İstanbullunun 'Hani her şey çok güzel olacaktı, her şeye zam yaptınız' çıkışıyla zor anlar yaşadı.