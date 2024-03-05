İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi! Ev hanımlarını küçümsedi: "Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı" | Video

CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında konuk olduğu Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi. İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal sözler sarf etti.