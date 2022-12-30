İmamoğlu’nun bir yalanı daha deşifre oldu! Soylu o görüşmeyi 31 Mart’ta canlı yayında anlatmış | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak bir konuda yardım istediğini açıklamasının ardından İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan!" demişti... Soylu'nun o görüşmeyi 31 Mart'ta bir televizyon programında canlı yayında anlattığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyleyen Bakan Soylu, "Birtakım siyasal saiklerle ve siyasal baskılarla Avrupa'dan ve Türkiye'den bize geri adım attırmaya çalışanlar elbette başarılı olamazlar. İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin" dedi.

GÖRÜŞMEYİ YALANLAYIP İSPAT EDİLİRSE İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bakan Soylu'nun açıklamaları devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan" dedi.

BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ YAPTIĞI GÜN CANLI YAYINDA ANLATMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Mart'ta İmamoğlu ile yaptığı o görüşmeyi katıldığı canlı yayında anlattığı öğrenildi. Soylu canlı yayında "Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim. Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır" dediği ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından şimdi İmamoğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.