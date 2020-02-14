İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Adana'da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 156 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 10 kişiyi yakaladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana'da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek, isimlerine senet düzenleyen çete olduğu tespit edildi.
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