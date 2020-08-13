İngiliz basınından Macron eleştirisi! Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor | Video

İngiliz basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un önce Beyrut patlamasından sonra Lübnan'a gitmesi ve daha sonra Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarnı eleştirdi. İngiliz medyasında yer alan haberde Macron için, "Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" denildi.