İngiliz BBC'den Türkiye'ye yine karalama kampanyası! Geçinemiyorum dedi yatta fotoğrafı çıktı | Video
İngiliz BBC kanalının Türkiye hakkında yaptığı karalama kampanyası çöktü. Belgeselin yalanlarını ortaya çıkaran ise röportajı veren kadının sosyal medya fotoğrafları oldu. Her fırsatta Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollayan BBC geçinemeyenler adına verdiği belgeselle büyük bir skandala imza attı. Çektikleri kurgu belgeselde BBC, Fatma Çetinkaya isimli bir kadınla yaptıkları sözde röportaja yer verdi. Kadın verdiği röportajda evlere temizliğe gittiği ancak geçinemediğini defalarca dile getirdi. Kadının bu sözlerindeki yalanı ortaya çıkaran ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
00:57
02:46
02:20
08:10
00:50
00:50
00:19
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 22.02.2020 | 11:56
06:38
01:22
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 22.02.2020 | 10:53
01:47
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 22.02.2020 | 10:45
00:52
03:35
00:29
03:16
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 21.02.2020 | 18:13
00:52
20:05
'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video 21.02.2020 | 17:57
04:37
İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video 21.02.2020 | 17:26
10:05