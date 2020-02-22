İngiliz BBC'den Türkiye'ye yine karalama kampanyası! Geçinemiyorum dedi yatta fotoğrafı çıktı | Video

İngiliz BBC kanalının Türkiye hakkında yaptığı karalama kampanyası çöktü. Belgeselin yalanlarını ortaya çıkaran ise röportajı veren kadının sosyal medya fotoğrafları oldu. Her fırsatta Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollayan BBC geçinemeyenler adına verdiği belgeselle büyük bir skandala imza attı. Çektikleri kurgu belgeselde BBC, Fatma Çetinkaya isimli bir kadınla yaptıkları sözde röportaja yer verdi. Kadın verdiği röportajda evlere temizliğe gittiği ancak geçinemediğini defalarca dile getirdi. Kadının bu sözlerindeki yalanı ortaya çıkaran ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar oldu.