İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Bakan Koca ilk paylaşımında ;" Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullanırken, ikinci paylaşımında ise videoya yer verdi. İşte İngiliz televizyonundan Türkiye'nin corona virüs mücadelesine övgü.