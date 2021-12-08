İngiltere Başbakanı Johnson’un eski sekreterinden yasağa rağmen yılbaşı partisi “şakası” | Video
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Nisan ayına kadar sekreterliğini yapan Downing Street personeli Allegra Stratton’un geçtiğimiz yıl korona virüs yasaklarına rağmen Başbakanlık ofisinde yeni yıl partisi yapıldığına ilişkin görüntüleri kısa sürede ülkenin gündeminde yer aldı.