İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı
Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles’a kanser teşhisi konduğunu duyurdu.
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