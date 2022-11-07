Video Haber İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı | Video
İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı | Video

İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı | Video

07.11.2022 | 23:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı | Video 03:51
İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı | Video 07.11.2022 | 23:36
Kocaeli’nden çaldılar, İstanbul’da yakalandılar | Video 00:24
Kocaeli'nden çaldılar, İstanbul'da yakalandılar | Video 07.11.2022 | 21:06
Kırıkkale’de meydana gelen ev yangınında 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 00:12
Kırıkkale'de meydana gelen ev yangınında 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 07.11.2022 | 20:57
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 26:27
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 07.11.2022 | 20:47
Başkan Erdoğan: 3.2 milyar Lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak | Video 03:46
Başkan Erdoğan: 3.2 milyar Lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak | Video 07.11.2022 | 20:39
Ağrı’da katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kameralara böyle yansıdı | Video 01:26
Ağrı’da katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kameralara böyle yansıdı | Video 07.11.2022 | 19:29
17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan bir günü | Video 23:16
17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan bir günü | Video 07.11.2022 | 18:41
SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! | Video 01:28
SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! | Video 07.11.2022 | 18:12
Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video 01:06
Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke | Video 07.11.2022 | 18:12
Bu halde bile dolandırdı! | Video 00:06
Bu halde bile dolandırdı! | Video 07.11.2022 | 17:48
Melih Altınok | Eskişehir bir tanecik Hasan Polatkan’ına sahip çıkamamış 03:58
Melih Altınok | Eskişehir bir tanecik Hasan Polatkan'ına sahip çıkamamış 07.11.2022 | 16:54
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu Londra’da fon yöneticileriyle mi yoksa tefecilerle mi görüştü? 03:43
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu Londra'da fon yöneticileriyle mi yoksa tefecilerle mi görüştü? 07.11.2022 | 16:50
Hilal Kaplan | Kirli siyaset temiz para 04:29
Hilal Kaplan | Kirli siyaset "temiz" para 07.11.2022 | 16:43
SON DAKİKA: Ağrı’da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü, TIR ve tanker alev aldı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 03:06
SON DAKİKA: Ağrı’da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü, TIR ve tanker alev aldı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 07.11.2022 | 16:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan ’2000 Köy Yaşam Merkezi’ Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 35:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan '2000 Köy Yaşam Merkezi' Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 07.11.2022 | 15:45
SON DAKİKA: Ağrı Tutak’ta feci kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler.. | Video 01:28
SON DAKİKA: Ağrı Tutak’ta feci kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler.. | Video 07.11.2022 | 14:45
AFAD Başkanı Sezer detayları açıkladı: İşte 12 Kasım’da tüm Türkiye’nin duyacağı o ses! | Video 00:09
AFAD Başkanı Sezer detayları açıkladı: İşte 12 Kasım'da tüm Türkiye’nin duyacağı o ses! | Video 07.11.2022 | 15:18
Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 02:00
Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 07.11.2022 | 14:32
Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti! Kökü kurutuluyor | Video 01:22
Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti! "Kökü kurutuluyor" | Video 07.11.2022 | 08:55
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi | CANLI YAYIN | Sabah TV 00:12
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi | CANLI YAYIN | Sabah TV 07.11.2022 | 08:53

İklim aktivist grubu Just Stop Oil, sabah saatlerinde İngiltere’deki M25 otoyolunda trafik tabelalarına tırmanarak trafiği durdurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA