İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü! | Video
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Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşti ve Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Birçok ülke tasarruf önlemlerini üst seviyeye tırmandırırken İngiltere’de Çarkıfelek yarışmasında yaşananlar izleyicileri oldukça şaşırttı. İşte ayrıntılar!