Video Haber "İngiltere’de Erzurum sosisi" videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi! | Video

"İngiltere’de Erzurum sosisi" videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi! | Video

05.04.2023 | 11:44

CHP’liler, gazeteciler, akademisyenler, iktisatçılar İngiltere'deki bir markette kilosu 1,95 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisi videosunu hiç sorgulamadan paylaşarak trollendi. Videonun 3D modelleme yoluyla hazırlanmış bir trolleme ürünü olduğu, sahte görüntünün içerisinde ise “Erdoğan kazanacak” yazısının yerleştirildiği ortaya çıktı.

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