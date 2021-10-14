Video Haber İngiltere'de sahte polis alarmı | Video
İngiltere'de sahte polis alarmı | Video

İngiltere'de sahte polis alarmı | Video

14.10.2021 | 22:37

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İngiltere'de polis kıyafetleri giyen 2 kişi polis gibi davranarak bir eve girmeye çalıştı. Mülk sahibinin kimlikleri sorması üzerine olay yerinden kaçan şahıslar için polis alarma geçti.

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