Irak'a kritik ziyaret yarın! MİT Başkanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları yarın Irak'a gidiyor | Video
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Aralık 2023’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Türkiye’de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat’ta düzenlenecek. Görüşmelerde, güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli gündem maddesi olacak. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:49
36:57
00:45
Milli Savuna Bakanı Güler, Şırnak’a gitti | Video 13.03.2024 | 14:47
08:52
04:44
Kara Harp Okulu öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 13.03.2024 | 10:42
05:06
06:22
00:53
00:16
4 farklı suçtan, 17 yılla aranan hükümlü yakalandı 13.03.2024 | 00:54
04:48
Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi 13.03.2024 | 00:17
03:10
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı 12.03.2024 | 21:45
05:45
Beyoğlu'nda 3 katlı bina alev alev yandı 12.03.2024 | 21:45
01:00
Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday 12.03.2024 | 21:45
02:29
Pakistan’da ilk iftar yapıldı 12.03.2024 | 21:45
16:57
00:12
00:42
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı 12.03.2024 | 17:46
01:59
Alaca polisinden huzur ve asayiş uygulaması 12.03.2024 | 17:46
04:33
Burhanettin Duran | Biden-Netanyahu atışması ne gösteriyor? 12.03.2024 | 16:44
05:06
Mahmut Övür | İmamoğlu'ndan çantalar dolusu para 12.03.2024 | 16:43