Irak'a kritik ziyaret yarın! MİT Başkanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları yarın Irak'a gidiyor | Video

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Aralık 2023’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Türkiye’de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat’ta düzenlenecek. Görüşmelerde, güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli gündem maddesi olacak. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak.