Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.07.2023 | 12:15 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.Öte yandan, bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçiren mühimmatlar ise şöyle: 11 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 13 adet 81 milimetre havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 milimetre havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası ve 2 adet jelikan."