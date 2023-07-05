Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Öte yandan, bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçiren mühimmatlar ise şöyle: 11 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 13 adet 81 milimetre havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 milimetre havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası ve 2 adet jelikan."
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