Video Haber Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

28.10.2024 | 11:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.
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