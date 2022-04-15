Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi | Video

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahramanca ve fedakârca görev yapan Komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.