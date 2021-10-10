Video Haber Irak’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video
Irak’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video

Irak’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video

10.10.2021 | 19:18

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Irak'ta erken genel seçim için yapılan oylama sona ererken, oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

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