İran iki depremle sarsıldı | Video
İran iki depremle sarsıldı.
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OTOMATİK OYNAT
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İran iki depremle sarsıldı | Video 23.02.2023 | 01:41
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Kırıkkale’de kereste deposu yandı | Video 22.02.2023 | 18:50
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Suriye sınırındaki Reyhanlı, depremler sonrası böyle görüntülendi | Video 22.02.2023 | 17:54
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Hatay'daki büyük yıkım havadan böyle görüntülendi | Video 22.02.2023 | 16:56
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme | Video 22.02.2023 | 16:17
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Başkan Erdoğan depremzede Aleyna'yı ziyaret etti | Video 22.02.2023 | 15:33
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Bakan Nebati, Türkiye’yi ziyarete gelen AB heyetini ağırladı | Video 22.02.2023 | 14:51
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CHP'li Hacer Foggo, kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı | Video 22.02.2023 | 14:22
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Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video 22.02.2023 | 13:30
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Bakan Koca'dan "şebeke suyu" uyarısı | Video 22.02.2023 | 13:30