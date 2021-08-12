İran sınırındaki duvarlar yükseliyor | Video

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmene geri gönderilme uygulandığını belirterek, “Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır” dedi.