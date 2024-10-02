İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü
İran, dün akşam İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Atılan füzeler ise Türkiye'den Akdeniz'e kıyısı olan bazı şehirlerden kısmen göründü.
Ara ara görünen ışıkların yoğunluğu ise dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 02.10.2024 | 10:28
01:23
Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 02.10.2024 | 10:22
01:07
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 02.10.2024 | 10:11
00:38
00:49
00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
18:44
05:26
44:44
19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35
00:56
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 01.10.2024 | 09:00
24:23
21:55
Narin'in babası A Haber'e konuştu 30.09.2024 | 18:59
03:21
04:09