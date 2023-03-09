Video Haber İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video
İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video

İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video

09.03.2023 | 14:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş insanı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi.

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