İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş insanı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi.
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