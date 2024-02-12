Video Haber İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar
İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar

İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar

12.02.2024 | 23:41

Kocaeli  Başiskele İlçesinde meydana gelen olayda, bir iş makinesine ait parçaları çalan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest kalırken 1 kişi tutuklandı.

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