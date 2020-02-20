Video Haber İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video

İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video

İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video
20.02.2020 | 14:08

Zonguldak'ta bir restoran işletmecisi, "Eğer tacize veya şiddete maruz kalırsan hemen bize koş" yazılı pankart astı. Pankartı görenler ise teşekkür etmek için iş yerine koştu. Kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet olaylarının kamuoyunda geniş yer bulması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi ile aynı cadde üzerinde bulunan bir restoran işletmecisi harekete geçti. İş yerinin camına asılan "Sana söz, herhangi bir durumda rahatsız edildiğini ve tacize uğradığını hissedersen, çeşitli şiddet türlerine maruz kalırsan, yer ve zaman ve fark etmeksizin biz senin yanındayız. Tereddüt etmeden bu kapıya koş. Güvenliğini sağlayacağımıza ve seni evine rahatça ulaştıracağımıza söz veriyoruz" yazılı pankart kısa sürede ilgi odağı oldu.

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