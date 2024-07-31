İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne “Kuyu-14” operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-14” operasyonları ile iş yeri kurşunlayan 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 1’inin ise işlemleri devam ediyor.
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