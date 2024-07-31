Video Haber İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne “Kuyu-14” operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video
İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne “Kuyu-14” operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video

İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne “Kuyu-14” operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video

31.07.2024 | 08:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-14” operasyonları ile iş yeri kurşunlayan 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 1’inin ise işlemleri devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'un Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde iş yeri kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-14" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken birinin ise işlemleri devam ediyor. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Bahçelievler ilçesinde 26 Haziran tarihinde gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli ilçesinde 3. Temmuz tarihinde E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir ilçesinde 3 Temmuz tarihinde S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde 11 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 6 farklı iş yeri kurşunlama tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında toplamda 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
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