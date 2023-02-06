İskenderun Limanı'nda yangın paniği | Video
Hatay'ın İskenderun Limanı'nda çıkan yangın drone ile böyle görüntülendi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
İstanbul'da milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi | Video 07.02.2023 | 00:04
05:12
A Haber-ATV ekibi, minik Kumsal’ın hayata tutunuşunu görüntüledi | Video 06.02.2023 | 23:47
04:16
03:55
Şanlıurfa’da 19’uncu saatte enkazdan sağ kurtuldu | Video 06.02.2023 | 23:16
02:27
Malatya’da enkaz altından hayata tutunuş | Video 06.02.2023 | 22:56
04:17
01:44
İskenderun Limanı'nda yangın paniği | Video 06.02.2023 | 22:31
01:29
04:41
03:55
16:02
06:32
14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 19:43
01:11
04:14
00:13
Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında | Video 06.02.2023 | 19:38
00:43
07:45
01:19
Diyarbakır’da çadır kentler kuruldu, vatandaşlar umut bekleyişinde | Video 06.02.2023 | 19:08
02:49
02:10
Deprem bölgesine giden Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 06.02.2023 | 18:39