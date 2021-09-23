Video Haber İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video

İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video

İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video
23.09.2021 | 00:41

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gün batımında başlayan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

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