İSKİ'den CHP'li müdüre özel hizmet! Milletin parasını kendi arsası için kullanıyor | Video

Beykoz’daki Kelebek Çiftliği’nin sahibi Nafiz Ünlü, İSKİ’de müdür olduktan sonra turistik tesisinin içinden geçen dereyi, İSKİ’ye ait iş makineleri ve malzemelerle yeraltına aldırdı. Kişi başı 35 lira giriş ücreti alınan tesisin kapasitesi İSKİ’nin özel hizmetiyle katlandı.

Beykoz Zerzevatçı Köyü'nde Kelebek Çiftliği olarak bilinen turistik işletmenin sahibi Nafiz Ünlü, İSKİ'de müdür olduktan sonra kendi tesisine özel dere ıslahı yaptırdı. Çiftliğin içinden geçen dere, iş makineleriyle ıslah edilerek İSKİ'ye ait künkler yerleştirildi. İki farklı arsadan oluşan tesisteki dere yeraltına alınarak geniş bir alana dönüştürüldü. Kişi başı 35 lira, aileler için en az 100 lira giriş ücreti alınan tesisin yeni düzenleme sonrasında ticari kapasitesi artırılırken, İSKİ'nin iş makinelerinin çıkardığı toprak ise arsanın tesviyesi için özel olarak kullanılıyor.

DERE KAYBOLDU, ARSA BİRLEŞTİ

Beykoz'da "Kelebek Çiftliği" adıyla tanınan turistik ve ticari işletme, İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ücret karşılığında ağırlıyor. Kişi başı 35, aileler için en az 100 lira giriş ücreti olan tesiste, restoran, kafeterya ve düğün hizmetleri de veriliyor.

Tesisin sahibi Nafiz Ünlü, 2019 yerel seçimlerinde CHP Beykoz Belediye Başkan aday adayı olarak başvuruda bulundu. Bilişim, sistem analistliği ve siber güvenlik konularında uzman olan Nafiz Ünlü, 2020 yılı Temmuz ayında İSKİ Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili olarak atandı. Nafiz Ünlü'nün müdür olarak atanmasından aylar sonra, Kelebek Çiftliği'nin içinden geçen dereyle ilgili İSKİ ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.

Derenin bulunduğu kısım iş makineleriyle kazılarak düzenlenirken, üstü de beton menfezlerle kapatılarak düzleştirildi. Kazılan bölgeden çıkarılan toprak da, yoldan aşağı seviyede kalan arsaya dökülerek tesviyesi yapıldı. Zerzevatçı köyü içinde 1271 ve 1936 metrekare olmak üzere iki ayrı parselden oluşan arazi, dere kısmı yeraltına alınarak birleşik bir arsaya dönüştürüldü.

İSKİ'ye ait iş makinelerinin yolu keserek yürüttüğü çalışmalarla, arsanın ticari olarak faaliyet alanı genişletildi. Bin kişilik oturma düzenine sahip olan tesisin, yapılan çalışmayla kapasitesi artırıldı. Şirket toplantıları ve kurumsal işler için de etkinliklere ev sahipliği yapan Kelebek Çiftliği, milyonlarca liralık yeni bir rant kapısını da araladı. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte yeni organizasyonlar için hazırlanıyor.