İskoçya'da şelale yukarı aktı
Görüntülerin adresi İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgar hızı 120 km'yi aştı. Rüzgarın şiddetiyle şelale yukarı aktı. Fırtına nedeniyle ters akan Lum Şelalesi görsel şölen oluşturdu.
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