İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 bina çöktü. Binaların yıkılma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.