Video Haber İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video
İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video

İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video

07.07.2023 | 00:27

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 bina çöktü. Binaların yıkılma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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