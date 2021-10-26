İslam’ı kanserden kötü gösteriyorlar: Batı’da hiç mi trajik hikaye yok?

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Batı medyasının İslam’ı kanserden bile kötü gösterdiğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmayla bu kanıtlandı. Uzmanlar, New York Times gazetesinde yayınlanan 2.6 milyon makaleyi incelediler. Çıkan sonuçlara göre haberlerde İslam yüzde 57 oranında olumsuz yansıtılırken, kanserin olumsuz yansıtılma oranı yüzde 34, uyuşturucununsa yüzde 47 oldu. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde, batı medyasında yapılan araştırmalar masaya yatırılıyor.