İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş! | Video
Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'yu konuk aldı. Programın başında Uslu ile tokalaşan İsmail Küçükkaya'nın kullandığı ifadeler tepki çekti.
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