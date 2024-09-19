İsrail elektronik cihazları nasıl patlattı? Patlamaların sebebi lityum iyon piller mi?
Teknoloji uzmanları, İsrail'in gerçekleştirdiği yeni tip saldırıyı konuşuyor! İsrail, çağrı cihazları ve el telsizlerini nasıl patlattı? Lityum iyon bataryaları bomba haline getirmek mümkün mü? Ülkemize ithal olarak giren elektronik ürünler güvenli mi? İsrail saldırıları nasıl gerçekleştirdi? Teknoloji Uzmanı Hakkı Alkan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, canlı yayında;
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