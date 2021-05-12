İsrail, Gazze'nin batısında sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı | Video
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İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etti.