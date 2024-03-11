İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
07:31
00:46
00:36
00:20
00:37
00:45
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 11.03.2024 | 10:08
02:44
01:27
“Mercek-13” operasyonlarında bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 11.03.2024 | 08:40
07:19
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:11
09:37
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:11
08:08
Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:10
00:30
01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10
03:12
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 11.03.2024 | 00:10
00:42
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı 10.03.2024 | 21:50
03:18
Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 10.03.2024 | 20:02
02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 10.03.2024 | 19:08
32:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.03.2024 | 18:32
04:39
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video 10.03.2024 | 17:10