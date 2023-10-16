İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü
Kudüs’te yükselen siren seslerinin ardından Knesset’teki (İsrail meclisi) oturuma ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.
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