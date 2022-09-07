Video Haber İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video

İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video

07.09.2022 | 01:37

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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.

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