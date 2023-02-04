Video Haber İsrail'de hükümet protestoları sürüyor | Video
İsrail'de hükümet protestoları sürüyor | Video

İsrail'de hükümet protestoları sürüyor | Video

04.02.2023 | 23:12

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

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