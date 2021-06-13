İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor | Video
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İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güven oylamasının yapılacağı Meclis toplantısı yerel saatle 16.00'da başladı.