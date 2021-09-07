İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.