Video Haber İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video
07.09.2021 | 00:18

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.

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