Video Haber İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video

15.08.2022 | 00:04

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Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.

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