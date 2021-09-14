Video Haber İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü | Video

İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü | Video

İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü | Video
14.09.2021 | 00:25

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İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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