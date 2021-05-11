Video Haber İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu | Video

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu | Video

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu | Video
11.05.2021 | 19:14

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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 130 bölgeyi hedef aldığı ifade edildi.

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