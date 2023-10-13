Video Haber İsrail'in işgal planı ortaya çıktı! Tankları Gazze'ye mi girecek? | Video
İsrail'in işgal planı ortaya çıktı! Tankları Gazze'ye mi girecek? | Video

İsrail'in işgal planı ortaya çıktı! Tankları Gazze'ye mi girecek? | Video

13.10.2023 | 10:48

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Filistin'de kayıplar 1537'ye yükseldi. Gazze sınırında ise tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail'den BM'ye yapılan talepte, "Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. İsrail'in bu açıklamasını yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Yüzlerce sivil öldü. İsrail’in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gelmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

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