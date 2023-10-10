Video Haber İsrail’in vurduğu Al-Rimal Mahallesi’ndeki yıkım görüntülendi
İsrail’in vurduğu Al-Rimal Mahallesi’ndeki yıkım görüntülendi

İsrail’in vurduğu Al-Rimal Mahallesi’ndeki yıkım görüntülendi

10.10.2023 | 21:53

İsrail’in hava saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Al-Rimal Mahallesi’ndeki büyük yıkım görüntülendi.

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