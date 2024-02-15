İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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