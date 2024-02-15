Video Haber İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı

İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı

15.02.2024 | 23:46

İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Stoltenberg: “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” 04:46
Stoltenberg: “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” 15.02.2024 | 23:46
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı 00:23
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı 15.02.2024 | 23:46
Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu’na: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar | Video 00:13
Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar | Video 15.02.2024 | 22:48
ABD Kongre binasında Gazze’de acil ateşkes gösterisi 02:59
ABD Kongre binasında "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi 15.02.2024 | 22:10
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 00:20
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 15.02.2024 | 21:31
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti 00:07
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti 15.02.2024 | 20:32
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü 00:11
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü 15.02.2024 | 20:32
Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu 01:35
Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu 15.02.2024 | 18:07
SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video 07:50
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video 15.02.2024 | 17:12
Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez | Video 21:21
Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: "Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez" | Video 15.02.2024 | 16:45
Başkan Erdoğan: Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP’sinin yönetimini ele geçirmek! | Video 33:46
Başkan Erdoğan: "Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek!" | Video 15.02.2024 | 16:44
Salih Tuna | Sevindirici haber 03:44
Salih Tuna | Sevindirici haber 15.02.2024 | 16:38
Mahmut Övür | İzmir’de Dağ rüzgârı 04:24
Mahmut Övür | İzmir'de Dağ rüzgârı 15.02.2024 | 16:36
Burhanettin Duran | Kahire ile yeni dönemin kapıları açıldı 03:21
Burhanettin Duran | Kahire ile yeni dönemin kapıları açıldı 15.02.2024 | 16:33
Bercan Tutar | İsrail’e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret 03:54
Bercan Tutar | İsrail'e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret 15.02.2024 | 16:31
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 39 etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 09:26
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 39 etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 15.02.2024 | 12:30
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 39 etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 09:26
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 39 etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 15.02.2024 | 12:13
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü! | Video 01:09
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü! | Video 15.02.2024 | 13:49
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı | Video 00:45
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı | Video 15.02.2024 | 12:31
Murat Kurum ’Risksiz İstanbul’ tanıtım toplantısında konuştu | Video 26:36
Murat Kurum 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında konuştu | Video 15.02.2024 | 12:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA