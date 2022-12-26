İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, AHaber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'a FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin çok özel açıklamalar yaptı. İsmail Uçar, FETÖ'nün darbe girişimine giden yoldaki kirli kalkışmalarından olan sürece ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı detayları da paylaştı. 17/25 Aralık'a ilişkin ABD'den yapılan toplam 23 sahte ihbarın olduğunu söyleyen Başsavcı Uçar, yerli ve milli projelerin de kumpasta öncelikli hedeflerden olduğunu vurguladı.