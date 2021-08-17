İstanbul Ataşehir'de katledilmişti: Sibel Koçan cinayetinde sıcak gelişme! | Video
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İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen tüyler ürperten SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...