Video Haber İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu | Video
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu | Video

İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu | Video

01.09.2022 | 23:09

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Her gün yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü. Dümeni kilitlenen tanker Bebek Sahili’ne 100 metre kala durabildi.

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