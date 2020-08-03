İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu! Tatilciler akın akın geliyor | Video

İstanbul-Bursa-İzmir yolunda Bursa Batı Gişeleri'nde tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indiren İstanbul-Bursa-İzmir yolundaki Badırga mevkii Bursa Batı Gişeleri'nde trafiğin, Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatilden dönen vatandaşlardan dolayı güçlükle ilerlediği gözlendi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Emniyet görevlileri ise denetimlerine devam ederken sürücülere ise sık sık dikkatli gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bölgede geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.