İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu! Tatilciler akın akın geliyor | Video
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İstanbul-Bursa-İzmir yolunda Bursa Batı Gişeleri'nde tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indiren İstanbul-Bursa-İzmir yolundaki Badırga mevkii Bursa Batı Gişeleri'nde trafiğin, Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatilden dönen vatandaşlardan dolayı güçlükle ilerlediği gözlendi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Emniyet görevlileri ise denetimlerine devam ederken sürücülere ise sık sık dikkatli gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bölgede geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.